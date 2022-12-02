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12:19, 2 декабря 2022Экономика

ФАС предложила новым территориям механизм контроля цен

ФАС предложила новым территориям заключать соглашения о сдерживании роста цен

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Местным органам власти на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей могут предложить новый механизм контроля цен. С такой инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), следует из уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта.

Теперь власти территорий, о включении которых в состав России было объявлено осенью, могут получить право заключать с бизнесом соглашения о сдерживании роста цен и добровольных обязательствах об ограничении торговых надбавок. Инициатива выдвинута «в условиях отмены действовавшего в этих регионах ранее государственного регулирования цен на социально значимые товары», следует из разъяснений.

На проект ФАС обратило внимание РБК. В пресс-службе ведомства изданию пояснили, что такие соглашения будут носить «исключительно добровольный характер и станут временной мерой, направленной на сдерживание роста цен». Сроки соглашений в ФАС не уточнили, указав, что необходимость подписания таких соглашений и конкретный перечень товаров будет определяться местными руководителями.

Из пояснений ФАС на портале проектов правовых актов следует, что актуальное государственное регулирование цен требует отмены из-за того, «что соответствующие нормативные правовые акты не отвечают законодательству Российской Федерации». Поэтому и прорабатывается вопрос «добровольного самоограничения наценок региональными торговыми сетями с учетом уже имеющегося российского опыта».

О вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей Москва объявила в конце сентября. В октябре сообщалось, что для расчетов на этих территориях будет использоваться рубль, хождение гривны были намерены разрешить до конца года.

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Платон Щукин
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