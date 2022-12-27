В России выросла цена на игристое вино

Минфин России: цена на игристое вино выросла на 41% до 239 рублей

Минимальная розничная цена на игристое вино в России с 2023 года повышена до 239 рублей за 0,75 литра, на данный момент этот показатель составляет 169 рублей. Об этом говорится в приказе Минфина России, опубликованного на сайте ведомства.

Розничная цена на игристые вина выросла на 41,4 процента. Оптовую цену повысили на 45,2 процента — со 137 рублей до 199 рублей. Документ вступает в силу с 1 января 2023 года и действует до 31 декабря 2028 года включительно.

Повысить минимальные цены на игристое вино в 1,4 раза власти России собрались еще в октябре. При расчете цен ведомство учло прогнозируемый Минэкономразвития уровень инфляции на 2023 год в размере 5,5 процента. Также в новой стоимости отражается рост издержек на производство и цены на виноград.