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21:19, 27 декабря 2022Экономика

В России выросла цена на игристое вино

Минфин России: цена на игристое вино выросла на 41% до 239 рублей

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Минимальная розничная цена на игристое вино в России с 2023 года повышена до 239 рублей за 0,75 литра, на данный момент этот показатель составляет 169 рублей. Об этом говорится в приказе Минфина России, опубликованного на сайте ведомства.

Розничная цена на игристые вина выросла на 41,4 процента. Оптовую цену повысили на 45,2 процента — со 137 рублей до 199 рублей. Документ вступает в силу с 1 января 2023 года и действует до 31 декабря 2028 года включительно.

Повысить минимальные цены на игристое вино в 1,4 раза власти России собрались еще в октябре. При расчете цен ведомство учло прогнозируемый Минэкономразвития уровень инфляции на 2023 год в размере 5,5 процента. Также в новой стоимости отражается рост издержек на производство и цены на виноград.

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Юлия Мискевич
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