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19:34, 27 декабря 2022Из жизни

«Дождь» из игуан прошел в американском штате

Fox 13: игуаны замерзли и начали падать с деревьев в США

Кадр: видео @TheMulletRun

«Дождь» из замерзших игуан прошел на юге американского штата Флорида. На видео с рептилиями обратило внимание издание Fox 13.

Местный житель Рик Ринкон в округе Майами-Дейд снял на видео неподвижную рептилию, которая лежала на траве и маскировалась под окружающую среду. Еще одну игуану запечатлел горожанин из Форт-Лодердейла — там рептилия находилась в процессе отогревания.

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Игуаны — хладнокровные животные. Когда температура падает, тропические рептилии замедляются и погружаются в анабиоз, в таком состоянии сидящие на деревьях игуаны падают на землю. Если температура опускается до четырех градусов по Цельсию, игуаны становятся неподвижны. Эксперты по охране дикой природы не рекомендуют прикасаться к ним.

В конце концов, игуаны отогреются и снова начинают шевелиться. «Никогда не забирайте замерзших игуан домой! Это дикие животные, и как только они отогреются, у них может проявиться защитное поведение», — отметили в комиссии по охране дикой природы и рыбных ресурсов штата.

Синоптики предупреждали жителей Флориды о необходимости быть бдительными из-за падающих в связи с внезапным похолоданием игуан.

Игуаны не считаются опасными и не проявляют агрессии по отношению к людям. Их разрешено содержать в качестве питомцев. Эти рептилии обитают на юге штата с 1960-х годов и предпочитают тропический климат.

Ранее сообщалось, что национальная метеорологическая служба США предупредила жителей штата Флориды, что улицы городов могут усыпать застывшие игуаны. Как объяснил метеоролог Брайан Шилдс (Brian Shields), в регионе ожидается похолодание.

Алиса Дмитриева
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