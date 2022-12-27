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20:06, 27 декабря 2022Путешествия

Турист разбился насмерть на параплане из-за проблем с ремнем безопасности

NDTV: 30-летний турист погиб во время полета на параплане в Индии

Фото: Matthias Bein / dpa / Globallookpress.com

Турист разбился насмерть во время полета на параплане в округе Куллу в Индии. Об этом сообщает NDTV.

По данным издания, погибшим оказался 30-летний житель индийского штата Махараштра Сурадж Санджай Шах (Suraj Sanjay Shah). Мужчина летал на параплане вместе с инструктором. Во время полета у туриста возникли проблемы с ремнем безопасности, и он упал с высоты в несколько десятков метров.

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При этом пилот летательного аппарата не пострадал. «Пилот в безопасности, но пассажир (турист) скончался от полученных травм на месте», — заявил представитель полиции округа.

Местный суд распорядился о создании технического комитета для проверки сдаваемых в аренду парапланов. Отмечается, что большая часть из них не была одобрена специалистами.

Ранее в октябре турист из Великобритании врезался в скалу во время полета на параплане в горах Турции и умер. Несчастный случай произошел на глазах у других отдыхающих.

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Фариза Бацазова
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