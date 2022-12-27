Блогерша раскрыла быстрый способ уменьшить широкие в талии джинсы без шитья

Блогерша Паола уменьшила широкие в талии джинсы с помощью ножа и двух дыр в их поясе

Блогерша Паола (фамилия неизвестна) раскрыла быстрый способ уменьшить широкие в талии джинсы без шитья. Соответствующий видеоролик появился на странице юзерши с никнеймом pxgon в TikTok.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала черные брюки прямого кроя, которые оказались ей велики. По ее словам, сузить джинсы можно с помощью ножа или любого другого приспособления с лезвием. Так, Паола проделала отверстия в поясе штанов около пуговицы и петли для ее застегивания. «Вам необходимо сделать две дырки, при этом проткнуть нужно только верхний слой ткани», — объяснила она.

Затем инфлюэнсерша продела шнурок для обуви в области талии джинсов и затянула его с двух сторон. В опубликованном ролике видно, что в результате брюки девушки стали подходить ей по размеру.

Подписчики оценили рекомендацию блогерши, о чем написали в комментариях под публикацией. «И как я не догадался раньше, это же гениально, спасибо», «У меня есть две пары джинсов, которые я не ношу из-за того, что они сидят на мне слишком свободно», «Я сама пользуюсь таким методом, и мои брюки сидят идеально!» — заявили они.

В октябре блогерша Дэни Массис, обладающая небольшим ростом и тонкой талией, показала популярный в сети способ уменьшить размер платья. Так, юзерша положила вещь на кровать, вывернув ее наизнанку, и прикрепила английские булавки на внутренние боковые швы в области живота. Затем Массис продела шнурок в булавки и завязала его в узел, стянув таким образом ткань платья. После этого девушка снова вывернула наряд и надела его на себя.