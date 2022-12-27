Перечислены обязательные выплаты для сотрудников

Юрист Кудерко: сотрудникам положены оплата больничного, отпуска и сверхурочные

Юрист Елена Кудерко перечислила выплаты, которые работодатели обязаны предоставлять сотрудникам, в частности, к ним относятся оплата больничного, отпусков и сверхурочных. Об этом она сообщила агентству «Прайм».

Эксперт отметила, что сотрудникам также полагается оплата декретного отпуска, командировочных, компенсация использования личного имущества и НДФЛ. Если речь идет о командировке, то работодатель должен оплачивать не только проезд и проживание, но и выдавать так называемые суточные, размер которых составляет не менее 700 рублей в сутки, уточнила она. В случае, когда сотрудник использует для работы личное имущество, например, сотовую связь, автомобиль или ноутбук, ему также положены выплаты.

Помимо этого, продолжила Кудерко, работодатель обязан частично оплатить вынужденный простой по своей вине в размере две трети от среднемесячного заработка сотрудника. Юрист также напомнила, что не менее одного раза в год должна индексироваться и зарплата, однако размер этой индексации не прописан в законе.

Ранее адвокат и член Ассоциации юристов России Марина Астаева предупредила, что сотруднику могут снизить зарплату за невыполнение трудовых обязательств или рабочих норм. Она пояснила, что если виновен работник, то оплата производится в размере фактически выполненной работы.