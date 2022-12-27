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13:15, 27 декабря 2022Моя страна

В Липецке спасли упавшую в уличный туалет собаку

Работники приюта «Счастливый берег» освободили упавшую в уличный туалет собаку в Липецке

Фото: Shutterstock

Сотрудника приюта «Счастливый берег» спасли собаку, которая случайно провалилась в уличный туалет в Липецке. Об этом сообщает местный портал Gorod48.

По информации издания, очевидцы заметили упавшее животное и вызвали спасателей. Работники «Счастливого берега» сразу прибыли на место происшествия и действительно обнаружили в яме пса, который пропал четыре дня назад. По их словам, шансов выбраться самостоятельно у собаки не было.

«Видимо, она находилась все эти дни там (...) Всего за 10 минут собака по кличке Найда была освобождена сотрудниками приюта», — сообщили журналистам в пресс-службе организации. Известно, что на данный момент жизни животного ничего не угрожает.

В сентябре в Копейске также спасли пришедших в Следственный комитет коз. Один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — сказал автор ролика.

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Майя Пономаренко
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