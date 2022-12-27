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18:17, 27 декабря 2022Силовые структуры

Российский маршрутчик получил девять лет колонии за убийство коллеги

В Омске бесплатно возивший людей водитель маршрутки получил 9 лет колонии за убийство

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Омске суд признал виновным 52-летнего жителя деревни Трубецкое Вадима Остапова в убийстве коллеги и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, а также обязали выплатить 1,2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом во вторник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие и суд установили, что 10 июля 2019 года Остапов выстрелил из обреза ружья в голову знакомого водителя маршрутки. Потерпевший умер на месте. К убийству фигурант подготовился заранее — отпилил ствол и приклад охотничьего ружья и испытал оружие в лесу. Уточняется, что причиной расправ стала ревность. Остапов вину не признает и настаивает на своей невиновности.

В 2017 году после съемок в телепередаче НТВ он получил известность и прозвище «Мимино». Некоторое время Остапов бесплатно возил односельчан на маршрутке в соседние населенные пункты, так как регулярные рейсы были отменены. Он не раз получал угрозы от местных перевозчиков, а также штраф от Ространснадзора за осуществление пассажирских перевозок без наличия лицензии. Вскоре Остапов оставил эту практику.

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Илона Палей
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