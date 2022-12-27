В Литве призвали поставлять еще больше оружия Украине
Экс-глава МИД Литвы призвал поставлять Украине танки, самолеты и дальнобойную артиллерию
Страны-союзники должны поставлять еще больше оружия Украине, призвал экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, его слова передает «РБК-Украина».
«Кстати, тут есть большие резервы, поскольку мы тоже одни из тех, кто постоянно говорит, что не нужно себя ограничивать в этой помощи», — отметил он.
По его словам, необходимо направить Киеву танки, самолеты и дальнобойную артиллерию.
Ранее литовские власти захотели поддержать Украину в условиях энергетического кризиса. Уточняется, что Вильнюс примет участие в акции и на час выключит все рождественские декорации на елках, а также освещение мостов и улиц.