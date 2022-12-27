В Литве призвали поставлять еще больше оружия Украине

Экс-глава МИД Литвы призвал поставлять Украине танки, самолеты и дальнобойную артиллерию

Страны-союзники должны поставлять еще больше оружия Украине, призвал экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, его слова передает «РБК-Украина».

«Кстати, тут есть большие резервы, поскольку мы тоже одни из тех, кто постоянно говорит, что не нужно себя ограничивать в этой помощи», — отметил он.

По его словам, необходимо направить Киеву танки, самолеты и дальнобойную артиллерию.

Ранее литовские власти захотели поддержать Украину в условиях энергетического кризиса. Уточняется, что Вильнюс примет участие в акции и на час выключит все рождественские декорации на елках, а также освещение мостов и улиц.