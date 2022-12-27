Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:59, 27 декабря 2022Бывший СССР

В Литве призвали поставлять еще больше оружия Украине

Экс-глава МИД Литвы призвал поставлять Украине танки, самолеты и дальнобойную артиллерию

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Страны-союзники должны поставлять еще больше оружия Украине, призвал экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, его слова передает «РБК-Украина».

«Кстати, тут есть большие резервы, поскольку мы тоже одни из тех, кто постоянно говорит, что не нужно себя ограничивать в этой помощи», — отметил он.

По его словам, необходимо направить Киеву танки, самолеты и дальнобойную артиллерию.

Ранее литовские власти захотели поддержать Украину в условиях энергетического кризиса. Уточняется, что Вильнюс примет участие в акции и на час выключит все рождественские декорации на елках, а также освещение мостов и улиц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Госдуме высказались о готовности Украины к переговорам
Паразитолог раскрыл опасность «пожирающей мозг» амебы для россиян
Звезда «Дома дракона» раскрыла секрет своей прически в сериале
«ВКонтакте» объявила главные мемы года
Россиянка полдня возила незнакомца в машине и не замечала этого
Российский командир рассказал о ведении боев в окопах времен Второй мировой
На Украине заявили о росте потребления электричества
Япония решила нарастить поставки сжиженного газа из одной страны
Песня All I Want for Christmas Is You стала самой прослушиваемой в Spotify
Доктор Мясников назвал необходимые для выполнения перед Новым годом задачи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.