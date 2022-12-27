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02:40, 27 декабря 2022Мир

Генсек ООН прокомментировал предложение Киева провести мирный саммит

Генсек ООН Гутерреш заявил, что может быть посредником мирного саммита при согласии сторон
Антониу Гутерреш

Антониу Гутерреш. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал предложение Киева провести мирный саммит. Ответ офиса главы организации передает РИА Новости.

«Как генеральный секретарь много раз говорил в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он был посредником», — сказали там.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН. Комментируя вопрос о приглашении России на саммит, он сказал, что такой шаг возможен только после «проведения международного суда по обвинениям в военных преступлениях».

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия никогда не следовала чужим условиям в вопросе переговоров по Украине, а ориентировалась на свои цели и здравый смысл.

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Марина Совина
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