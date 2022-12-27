Угрожавшую выкинуть дочь с балкона ради мужа россиянку осудили

На Алтае женщину, угрожавшую выкинуть дочь с балкона ради мужа, осудили на полгода

Жительницу Алтайского края, угрожавшую выбросить дочь с балкона, чтобы вернуть мужа, приговорили к ограничению свободы на полгода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

По информации суда, между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина решил уйти из дома. Тогда женщина схватила любимого щенка мужа, выбежала на балкон и свесила скулящую собаку на улицу с криками «Забирай». Однако на мужчину это не подействовало. Тогда на месте собаки оказалась плачущая девочка.

Женщина опомнилась только после того, как услышала крики соседей. Спохватившись, она убрала ребенка.

Россиянку признали виновной по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством и причинение тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы»).

Ранее в башкирском городе Октябрьское мужчина угрожал скинуть своего малолетнего сына с балкона пятого этажа из-за ссоры с женой. Конфликт между супругами произошел на почве развода и переезда женщины с ребенком к ее матери.