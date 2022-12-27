Дан прогноз рынку жилья в России

Гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко дал прогноз рынку жилья в России на 2023 год

В 2023 году стоимость жилья в России останется на уровне 2022-го. Прежние показатели должен сохранить и объем стройки. Такой прогноз рынку жилья в стране дал гендиректор института развития «Дом.РФ» Виталий Мутко, сообщает РБК.

По словам Мутко, в стране остались нераспроданными 40 миллионов квадратных метров жилья, что может повлиять на цены. «Я думаю, что в реальном выражении стоимость жилья увеличится, но за минусом инфляции она расти не будет. Застройщики, вероятнее всего, продолжат давать скидки», — заявил гендиректор.

Согласно предположениям, в 2023 году в России будет выдано 1,2 миллиона ипотечных кредитов. При этом доля льготных программ может вырасти примерно до 50 процентов. В 2021-м показатель находился на уровне 24 процентов, в конце 2022-го ожидают рост до 40 процентов.

Ранее в ВТБ предрекли рекордный объем выдачи ипотеки по итогам декабря 2022 года. Согласно прогнозам экспертов, по итогам декабря текущего года российские банки могут выдать ипотечных кредитов на общую сумму в 550 миллиардов рублей.