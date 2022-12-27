Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:46, 27 декабря 2022Среда обитания

Дан прогноз рынку жилья в России

Гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко дал прогноз рынку жилья в России на 2023 год

Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва»

В 2023 году стоимость жилья в России останется на уровне 2022-го. Прежние показатели должен сохранить и объем стройки. Такой прогноз рынку жилья в стране дал гендиректор института развития «Дом.РФ» Виталий Мутко, сообщает РБК.

По словам Мутко, в стране остались нераспроданными 40 миллионов квадратных метров жилья, что может повлиять на цены. «Я думаю, что в реальном выражении стоимость жилья увеличится, но за минусом инфляции она расти не будет. Застройщики, вероятнее всего, продолжат давать скидки», — заявил гендиректор.

Согласно предположениям, в 2023 году в России будет выдано 1,2 миллиона ипотечных кредитов. При этом доля льготных программ может вырасти примерно до 50 процентов. В 2021-м показатель находился на уровне 24 процентов, в конце 2022-го ожидают рост до 40 процентов.

Ранее в ВТБ предрекли рекордный объем выдачи ипотеки по итогам декабря 2022 года. Согласно прогнозам экспертов, по итогам декабря текущего года российские банки могут выдать ипотечных кредитов на общую сумму в 550 миллиардов рублей.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Лавров уличил США в желании уничтожить Россию
Подозреваемым в убийстве семьи в Макеевке может грозить высшая мера наказания
Мужчина разоблачил измену жены благодаря радионяне
Пленный боец ВСУ рассказал о подготовке и пожаловался на командование
Республиканца обвинили в пророссийской позиции из-за мнения о помощи Украине
В правительстве объяснили плюсы слабого рубля
Трое подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в ДНР были ранее судимы
Минобороны предложило повысить предельные зарплаты главам предприятий
Регина Тодоренко вышла в свет в платье с вырезом до пупка
Четверо детей погибли из-за нападения на семью в донецкой Макеевке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.