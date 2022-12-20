Ипотеке в России спрогнозировали рекорд

ВТБ: по итогам декабря 2022 года банки могут выдать рекордный объем ипотеки за год

России предрекли рекордный объем выдачи ипотеки по итогам декабря 2022 года. Об этом со ссылкой на исследование банка ВТБ сообщил РБК.

Согласно прогнозам экспертов, по итогам двенадцатого месяца текущего года российские банки могут выдать ипотечных кредитов на общую сумму в 550 миллиардов рублей. Полученный показатель станет рекордным за весь год. Несмотря на это, параметр за декабрь 2022-го окажется на 15,3 процента ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Кроме того, специалисты предсказали, что по итогам текущего года банки выдадут ипотечных кредитов на 4,7 триллиона рублей, что на 17,5 процента меньше, чем в предыдущем году, когда был поставлен рекорд по этому показателю в 5,7 триллиона рублей. Относительно 2020 года в 2022-м положительная динамика должна составить 7 процентов в количественном выражении и 28 процентов — в денежном.

По словам заместителя руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгения Дячкина, в декабре обычно наблюдается рост интереса к ипотеке. Он добавил, что за первые две недели декабря объем выдач жилищных кредитов в ВТБ увеличился на 60 процентов относительно аналогичного периода ноября, до 54 миллиардов рублей. Специалист отметил, что спрос среди заемщиков преимущественно повысился на льготную ипотеку, так как госпрограмма на текущих условиях будет действовать до конца года. «Высокую активность заемщиков в конце года поддержит решение регулятора сохранить ключевую ставку без изменений», — подытожил он.

В декабре стало известно, что за одиннадцать месяцев 2022 года доля сделок с привлечением ипотеки на первичном рынке Москвы составила 53,1 процента от общего количества оформленных там договоров долевого участия. По данным столичного управления Росреестра, показатель стал рекордным за все время наблюдения.