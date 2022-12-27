Okko запустил уникальную систему рекомендаций для разного настроения и ситуаций

Okko запустил уникальную систему рекомендаций, учитывающую настроение и контекст

Мультимедийный сервис Okko запустил новую систему рекомендаций. Он будет учитывать не только персональные предпочтения пользователя, но и настроение и контекст просмотра. Новая функция стала очередным шагом Okko по улучшению пользовательского опыта — прогрессивная система быстрых рекомендаций значительно снизит время, которое пользователь тратит на поиск, и подобрать идеально подходящий фильм, сериал или мультфильм из 100 000 единиц контента в Okko станет проще.

Теперь в отдельном поле главной страницы Okko пользователи смогут выбрать настроение и ситуацию, при желании используя дополнительные фильтры для сужения категорий контента. Выбрав настроение посмеяться, погрустить или вдохновиться, пользователь может также определить контекст — просмотр с парой, с семьей или в компании, а также выбрать страну производства и тип контента. Категории настроений и ситуации будут пополняться.

После выбора настроения и ситуации каждый пользователь получит персональную рекомендацию. Зрителю с большим количеством просмотренной анимации, настроенному посмеяться вместе с семьей, будет предложен мультфильм «Ракета и Грут», а другому пользователю Okko порекомендует «Опасного Генри». Любитель детективов, желающий пощекотать нервы со своей парой, получит рекомендацию посмотреть фильм «Ганнибал», а ценителю более старых фильмов при таком же выборе сервис предложит «В постели с врагом». Если рекомендация не подойдет пользователю, он сможет перейти к альтернативной, идеально подходящей под интересы, настроение и ситуацию.

За счет новой функции Okko рассчитывает не просто улучшить пользовательский опыт, но и увеличить уровень удовлетворенности клиентов сервисом, а также нарастить суммарное время просмотров. Рекомендации для разного настроения и ситуаций будут доступны пользователям веб-версии Okko с 28 декабря и в скором времени появится на SMART TV и других платформах.

«Мы каждый день стремимся сделать процесс выбора фильма проще и увлекательнее. Благодаря улучшенной системе рекомендаций в Okko пользователь может просто сказать, каких эмоций хочется, и система, дополнительно проанализировав его историю просмотров и интересы, предложит именно то, что лучше всего подходит. Это так же просто, как "выбор случайного фильма", но гарантирует точность и персонализированность. Уверен, эта функция будет востребована, и мы увеличим индекс удовлетворенности клиентов, по которому и так одни из лидеров рынка», — отметил Денис Имполитов, директор по продукту Okko.