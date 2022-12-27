Косметолог раскрыла россиянкам способы уменьшить щеки

Косметолог Алиса Шаровам заявила, уменьшить щеки поможет фейсфитнес и диета

Косметолог, кандидат медицинских наук Алиса Шарова раскрыла россиянкам способы уменьшить щеки. Соответствующей информацией эксперт поделилась в интервью радио Sputnik.

По словам медика, скорректировать внешность при деформационном типе старения, при котором наблюдается скопление жировой клетчатки в нижней части лица, помогут соблюдение диеты и фейсфитнес. Кроме того, следует много двигаться, наладить режим сна и питание. «Жировая клетчатка — это всегда ловушка для воды, и с возрастом мы склонны накапливать жидкость. Отечность, одутловатость лица связана в том числе с нашими вредными привычками: с пристрастием к соленой пище, к алкоголю», — пояснила специалистка, также призвав не использовать высокие жесткие подушки, нарушающие кровообращение.

В то же время сделать овал лица более четким можно с помощью курсов ручных или аппаратных методик по массажу и эстетической хирургии, заключила врач.

Ранее в декабре мастер-тренер направления групповых программ сети фитнес-клубов XFIT Анастасия Юркова назвала россиянам простые способы похудеть к Новому году.