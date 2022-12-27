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18:40, 27 декабря 2022Путешествия

Росавиация запросила у Сирии гарантии безопасности полетов над страной

Росавиация: Сирия еще не предоставила гарантии безопасности полетов над территорией страны

Фото: North Press Agency / Reuters

В Росавиации запросили у авиавластей Сирии гарантии безопасности полетов над территорией страны. Дамаску необходимо подтвердить выполнение рекомендаций ICAO, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерального агентства.

«До настоящего времени ответа от сирийской стороны о выполнении рекомендаций ICAO в части обеспечения мер безопасности (...) не поступало», — прокомментировали в Росавиации распространившуюся в СМИ информацию о готовящихся полетах через территорию Сирии. Отмечается, что Росавиация направила САР соответствующие обращения о предоставлении гарантий безопасности по дипломатическим каналам.

В Telegram-канале Росавиации говорится, что на сегодняшний день в Сирии сохраняется напряженная ситуация из-за вооруженного конфликта. По этой причине вопрос готовности российских авиакомпаний к перелетам через воздушное пространство Сирии требует комплексной оценки.

Ранее стало известно, что Сирия позволила российским пассажирским лайнерам пролетать через свое небо. Глава сирийской авиационной службы подчеркнул, что страна в состоянии обеспечить безопасный пролет российских воздушных судов через свое воздушное пространство.

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Зарина Дзагоева
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