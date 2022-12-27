Росавиация запросила у Сирии гарантии безопасности полетов над страной

Росавиация: Сирия еще не предоставила гарантии безопасности полетов над территорией страны

В Росавиации запросили у авиавластей Сирии гарантии безопасности полетов над территорией страны. Дамаску необходимо подтвердить выполнение рекомендаций ICAO, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерального агентства.

«До настоящего времени ответа от сирийской стороны о выполнении рекомендаций ICAO в части обеспечения мер безопасности (...) не поступало», — прокомментировали в Росавиации распространившуюся в СМИ информацию о готовящихся полетах через территорию Сирии. Отмечается, что Росавиация направила САР соответствующие обращения о предоставлении гарантий безопасности по дипломатическим каналам.

В Telegram-канале Росавиации говорится, что на сегодняшний день в Сирии сохраняется напряженная ситуация из-за вооруженного конфликта. По этой причине вопрос готовности российских авиакомпаний к перелетам через воздушное пространство Сирии требует комплексной оценки.

Ранее стало известно, что Сирия позволила российским пассажирским лайнерам пролетать через свое небо. Глава сирийской авиационной службы подчеркнул, что страна в состоянии обеспечить безопасный пролет российских воздушных судов через свое воздушное пространство.