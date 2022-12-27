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15:43, 27 декабря 2022Бывший СССР

У Саакашвили прошел обыск

Член ЕНД Саркеулидзе сообщила об обыске в палате экс-президента Грузии Саакашвили

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В палате бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в больнице в Тбилиси, прошел обыск. Об этом заявила член грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Эка Саркеулидзе, сообщает Telegram-канал телеканала «Звезда».

«Саакашвили попросил меня сообщить в СМИ, что комната описана. Я не знаю, что там изъяли, но был произведен обыск. С точки зрения безопасности претензий к этому у нас нет, но с какой целью сейчас приняты такие строгие меры, я, конечно, не знаю», — уточнила Саркеулидзе.

Ранее американский врач-психиатр Эрик Голдсмит заявил о симптомах деменции у Саакашвили. При этом он отметил, что их появление может быть связано с мышьяком и ртутью, обнаруженными в организме экс-президента.

Позднее адвокат бывшего грузинского лидера Илия Ломия сообщил, что его подзащитный пройдет токсикологическую экспертизу на предмет возможного отправления, если образцы отправят за границу, а в процессе будет задействован собственный эксперт.

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Алевтина Запольская
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