Врач прокомментировала популярный миф о вреде секса во время беременности

Гинеколог Грошева рекомендовала не отказываться от секса в период вынашивания ребенка

Врач акушер-гинеколог клиники «Синай» Елена Грошева рекомендовала семейным парам не отказываться от секса в период вынашивания ребенка. Популярный миф о вреде половых контактов во время беременности она прокомментировала в беседе с «Лентой.ру».

Грошева заявила, что ожидание ребенка — не болезнь, а физиологическое состояние, которое в большинстве случаев не требует соблюдения специального охранительного режима и отказа от секса. Интимная близость во время нормально протекающей беременности абсолютно безвредна для здоровья будущей матери и ребенка.

В первом триместре (до 12 недель) плод еще очень мал, не больше фасолины, поэтому преград для интимной близости практически нет. «Если женщина чувствует себя хорошо, ее не беспокоят токсикоз и сонливость, заниматься сексом можно и нужно. Если же появились кровянистые выделения, тянущие боли в животе, а на осмотре акушер-гинеколог сообщил о гипертонусе матки или о низком прикреплении плаценты, от половой жизни необходимо временно отказаться», — объяснила она.

Второй триместр (13-27 недель) характеризуется активным ростом и внутриутробным развитием плода, продолжила врач. У женщины округляется живот, а ребенок начинает шевелиться. Уже в этот период многие пары перестают заниматься сексом, опасаясь преждевременных родов.

При нормально протекающей беременности секс не сможет вызвать раннюю родовую деятельность. Избегайте интимной близости только в случае гематомы или кровотечения, низко расположенной плаценты, короткой шейки матки, подтекания околоплодных вод и других патологий беременности Елена Грошева акушер-гинеколог клиники «Синай»

По словам Грошевой, в третьем триместре (28-40 недель) живот становится достаточно большим. В этот период женщине следует учитывать свое состояние и рекомендации гинеколога, ведущего беременность.

В этот период заниматься сексом противопоказано до момента родов в случае, если есть угроза ранних родов, низкое расположение плаценты, раннее раскрытие шейки матки, подтекание околоплодных вод или у вас многоплодная беременность Елена Грошева акушер-гинеколог клиники «Синай»

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