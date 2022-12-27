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08:20, 27 декабря 2022Россия

12-летний россиянин спасался от стаи собак, провалился в яму и сломал ногу

В Барнауле 12-летний мальчик, спасаясь от стаи собак, провалился в яму и сломал ногу

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

В Барнауле 12-летний мальчик провалился в яму и сломал ногу, спасаясь от стаи бродячих собак. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

По информации издания, со сломанной ногой ребенок смог самостоятельно выбраться из ямы и добраться до людного места, где его заметил прохожий и на спине донес до дома.

Жители Барнаула уже год жалуются на агрессивных бродячих собак. Как пишут авторы поста, администрация Индустриального района перенаправляла обращения горожан одному из местных приютов. С ноября сотрудники организации несколько раз выезжали на отлов и были вынуждены обратиться к местным жителям с просьбой о помощи в поиске бродячих животных.

Ранее в Сызрани стая бездомных собак напала на четверых детей в возрасте от 10 до 14 лет. Двух пострадавших мальчиков доставили в больницу с ранами ног, двух других детей после осмотра медики отправили лечиться амбулаторно.

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Константин Лысяков
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