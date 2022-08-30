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В российском регионе стая собак напала на четверых детей

В Сызрани недалеко от жилых домов стая собак напала на четверых детей 10-14 лет

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Сызрани рядом с проспектом 50 лет Октября стая бездомных собак напала на четверых детей. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета (СК) в Telegram-канале.

По данным СК, собаки напали на детей 10-14 лет на огороженной территории недостроенного здания. Несовершеннолетних госпитализировали.

В прокуратуре российского региона сообщили, что двух пострадавших мальчиков доставили в больницу с ранами ног, двух других детей после осмотра медики отправили лечиться амбулаторно.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее в Красноярске домашняя собака насмерть загрызла пятилетнего мальчика. Несовершеннолетний погиб после нападения животного от травм головы, шеи, туловища и конечностей. В связи со смертью ребенка СК возбудил уголовное дело.

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Анастасия Шейкина
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