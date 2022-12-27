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12:29, 27 декабря 2022Среда обитания

Звезда сериала «Универ» сравнил Москву с офисом

Актер Станислав Ярушин сравнил Москву с большим офисом

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российский актер и телеведущий, звезда сериала «Универ» Станислав Ярушин сравнил Москву с офисом, по которому нужно передвигаться из одного места в другое. Он поделился подробностями в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

Ярушин пригласил съемочную группу в загородный дом, который арендует и использует как офис. Однако актер никогда не мечтал о подобной недвижимости. По его словам, квартиру в Москве нужно приобретать в таком районе, чтобы оттуда было удобно добираться до разных мест. «Для меня Москва — это большущий офис, где надо иметь квартиру в выгодном месте, чтобы можно было постоянно ездить на работу, на съемки», — объяснил актер.

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Вместе с семьей Ярушин проживает в квартире в районе Свиблово. Актер похвалил локацию и назвал ее прекрасным местом. К достоинствам он отнес удобное расположение и наличие парков.

Ранее певец Павел Кашин сравнил Москву с хамелеоном, который постоянно меняется. Он добавил, что он успел объездить весь мир, сравнить разные города и убедиться, что российская столица лучше всего подходит ему для жизни.

Нина Ташевская
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