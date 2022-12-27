Минсельхоз: рынок сахара в России стабилен и не требует дополнительного регулирования

Минсельхоз оценил необходимость заморозки цены на сахар — ведомство считает внутренний рынок сахара России стабильным, который не нуждается в дополнительном регулировании в виде потолка цен, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.

Тем не менее Минсельхоз допускает введение различных механизмов контроля на продовольственном рынке, в том числе ценовых соглашений по опыту 2020-2021 годов, если в этом возникнет необходимость.

Таким образом ведомство прокомментировало сообщение «Ведомостей» о том, что замминистра сельского хозяйства Оксана Лут предупредила крупнейших производителей сахара о риске появления нового соглашения о заморозке цены на этот продукт (действие аналогичной договоренности истекло 1 июня 2021 года). Как рассказали газете источники, цены ограничат в случае резких скачков оптовой стоимости в первом квартале 2023 года выше 50-53 рублей за килограмм.

Минсельхоз привел данные Союзроссахара, согласно которым с начала года в России уже произведено 5,2 миллиона тонн сахара. К концу декабря показатель планируется довести до 6 миллионов тонн сахара — этих объемов достаточно для обеспечения внутренних потребностей России, добавили в министерстве.

Обеспечивать стабильность на рынке сахара позволяет рост производства и применение беспошлинного импорта сахара-сырца, считает ведомство. По его данным, к 21 декабря отпускные цены на сахар были всего на 3,2 процента выше уровня прошлого года, а за последний месяц и вовсе снизились на 1,5 процента.

В то же время «Ведомости» со ссылкой на данные Национальной товарной биржи заявили, что на неделе с 19 по 25 декабря по сравнению с предыдущей неделей сахар в Центральном федеральном округе подорожал на 7,2 процента до 49 636 рублей за тонну, включая НДС. Отраслевое издание Sugar.ru в обзоре рынка сообщило, что оптовые цены к 25 декабря остановились на уровне 52–53 рубля за килограмм, при этом год назад стоимость сахара была ниже — 46-47 рублей за килограмм.