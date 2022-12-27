Мужчина утопил сына сожительницы в унитазе и спрятал тело под половицами дома

Натан Бриджес из США убил четырехлетнего сына сожительницы и похоронил его под полом

В США мужчина из штата Арканзас утопил четырехлетнего сына сожительницы в унитазе и с ее помощью спрятал тело под полом. Об этом сообщает NBC News.

33-летнего Натана Бриджеса и 28-летнюю Эшли Ролланд взяли под стражу 16 декабря. Поводом для этого стала жалоба матери бывшего мужа Эшли Карен Ролланд. Она рассказала, что накануне ей в очередной раз не дали увидеть внука, а его сестра вышла из дома с царапинами на голове и следами ожогов. Девочка очень исхудала, а ее одежда была испачкана нечистотами. Увидев бабушку, она первым делом попросила у нее что-нибудь поесть и попить. Женщина отвезла внучку в больницу, и сразу же позвонила в полицию.

Сотрудникам офиса шерифа удалось выяснить, что Бриджес убил сына 9 сентября. Мужчина окунул мальчика головой в унитаз в наказание за то, что тот укусил его, и держал его под водой, пока тот не захлебнулся. Эшли Ролланд рассказала на допросе, что во время убийства находилась в одной из комнат дома, а когда забежала в туалет, ребенок «еле дышал, а его тело обмякло». После этого, по ее словам, Бриджес вырезал в деревянном полу отверстие, вырыл яму и похоронил мальчика, после чего положил сверху новые половицы.

Следствие установило, что Бриджес истязал дочь сожительницы «за плохое поведение». В частности, ожоги на теле девочки появились из-за того, что он держал ее над горячей водой в наказание за какой-то проступок.

Натану Бриджесу и Эшли Ролланд предъявлены обвинения в убийстве, надругательстве над трупом, ложных свидетельских показаниях, подделке вещественных доказательств и жестоком обращении с детьми. Они содержатся в разных тюрьмах. Процесс по делу должен начаться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что женщина из США убила сына, засунула его тело в чемодан и выбросила на дороге. 37-летняя Деджуан Луди Андерсон заявила, что ее пятилетний сын был «одержим демонами».