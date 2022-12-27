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22:00, 27 декабря 2022Силовые структуры

Раскрыто наказание для задушившей трех своих детей «из-за бесов» россиянки

СК: задушившей трех своих детей «из-за бесов» жительнице Екатеринбурга грозит до 20 лет

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Жительнице Екатеринбурга, которая задушила пятимесячную дочь и двух сыновей 10 и 15 лет «из-за бесов», грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК).

37-летней Анастасии предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц, малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии).

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении обвиняемой под стражу.

Об убийстве троих детей жительницей Екатеринбурга стало известно 26 декабря. По предварительным данным, женщина задушила их поясом от халата. Семья недавно переехала в Екатеринбург из Калуги и считалась благополучной. Отец обвиняемой рассказал, что просил супругов обратиться к психиатру.

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Марина Совина
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