Двух российских подростков задержали по подозрению в убийстве бездомного

В Твери двое подростков подозреваются в убийстве бездомного с особой жестокостью

В Твери задержали двух несовершеннолетних по подозрению в убийстве бездомного. Об этом во вторник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фигурантов обвиняют в преступлении по пунктам «д», «ж», «и» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц, из хулиганских побуждений») УК РФ. По версии следствия, 25 декабря подростки в общежитии избили ногами и бейсбольной битой бездомного, происходящее они снимали на видео. В результате полученных травм 61-летний мужчина скончался на месте.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетние жители Новороссийска нападали на бездомных и забрасывали их камнями.