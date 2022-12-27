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19:34, 27 декабря 2022Силовые структуры

Двух российских подростков задержали по подозрению в убийстве бездомного

В Твери двое подростков подозреваются в убийстве бездомного с особой жестокостью

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Твери задержали двух несовершеннолетних по подозрению в убийстве бездомного. Об этом во вторник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фигурантов обвиняют в преступлении по пунктам «д», «ж», «и» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц, из хулиганских побуждений») УК РФ. По версии следствия, 25 декабря подростки в общежитии избили ногами и бейсбольной битой бездомного, происходящее они снимали на видео. В результате полученных травм 61-летний мужчина скончался на месте.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетние жители Новороссийска нападали на бездомных и забрасывали их камнями.

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Илона Палей
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