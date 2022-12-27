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09:54, 27 декабря 2022Силовые структуры

Трое подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в ДНР были ранее судимы

МВД ДНР: трое задержанных за убийство семьи из восьми человек в Макеевке были ранее судимы

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Трое подозреваемых, задержанных за убийство семьи из восьми человек с четырьмя детьми в Макеевке, были ранее судимы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД ДНР.

Все фигуранты — жители Калининского микрорайона. Они совершили убийство ради того, чтобы похитить автомобиль Skoda и ценное имущество.

По статье об убийстве двух и более человек им может грозить высшая мера наказания. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства трагедии.

О преступлении стало известно накануне ночью. Вооруженные автоматами мужчины ворвались в дом и расстреляли семью. Самому младшему из погибших был один год. Известно, что жертв они добивали выстрелами в голову.

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Елизавета Новикова
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