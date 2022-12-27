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13:20, 27 декабря 2022Бывший СССР

Раскрыто меню завтрака глав стран СНГ в Петербурге

Главам стран СНГ предложили на завтрак в Петербурге творог, кашу и драник с крабом

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Журналисты раскрыли меню неформального завтрака глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Русском музее Санкт-Петербурга. Соответствующую информацию опубликовали корреспонденты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

В частности, государственным лидерам был предложен свежий творог с ягодами и каша на выбор — из пяти злаков, гречневая или рисовая с изюмом. Кроме того, в перечне указан щербет из глинтвейна с вяленой вишней, еще одно блюдо на выбор — драник с крабом и яйцом пашот или сырники со сметаной, а также пирожное «Три шоколада».

Во второй день предновогоднего саммита СНГ участники осмотрели экспозиции Русского музея. Известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Туркмении Сердар Бердымухамедов пропустили экскурсию, а премьер-министр Армении Никол Пашинян на нее опоздал.

Неформальная встреча лидеров стран СНГ проходит 26-27 декабря в Северной столице. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите признался, что руководители государств расходятся во мнении по некоторым вопросам, однако несмотря на это их сотрудничество продолжается.

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Варвара Кошечкина
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