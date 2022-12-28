В «Аэрофлоте» рассказали о ценах на билеты в 2023 году

РБК: цены авиабилетов на перелеты по России в 2023 году могут вырасти на уровень инфляции

Цена на авиабилеты по России в 2022 году снизилась, но в 2023-м повышения цен не избежать — как минимум, на уровень инфляции из-за растущих расходов перевозчиков. Об этом рассказал гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский в беседе с РБК.

По словам Александровского, в следующем году компания могла бы переложить на пассажиров все дополнительные расходы, но откажется от этого решения из-за ограниченной покупательной способности населения.

«В этих условиях мы не можем на 20-30 процентов увеличить стоимость [билетов], тогда нам придется существенно сокращать свои объемы [перевозок]», — отметил Александровский.

Ранее сообщалось, что в России нашли способ снизить стоимость авиабилетов — Минтранс решил снизить ставки сборов для региональных самолетов, что должно положительно сказаться на цене проездных документов.