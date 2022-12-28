Предложение использовать подержанные детали в ремонте авто оценили

Автоэксперт Ракитин предостерег от использования подержанных запчастей при ремонте авто

Нельзя использовать ранее применявшиеся детали в ремонте связанных с безопасностью систем авто, заявил автомобильный эксперт Максим Ракитин. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил предложение использовать бывшие в употреблении автозапчасти.

Ранее глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявил, что пилотный проект использования подержанных запчастей для ремонта по ОСАГО в некоторых регионах могут запустить уже в I квартале 2023-го. Об этом он сообщил «Известиям».

Это нужно тем людям, которые попали в ситуацию, когда им нечем чинить автомобиль: запчасти идут долго, зачастую это очень дорого, а некоторых просто нет Максим Ракитин автоэксперт

«Поэтому до определенной степени эта схема рабочая. Какие запчасти категорически нельзя использовать? Это критические детали автомобиля, которые связаны с безопасностью. Если мы говорим про блоки ABS, про подвеску, про тормозную систему, про подушки безопасности, то, с моей точки зрения, устанавливать их после использования — это лотерея, в которой вряд ли кто-то выиграет», — заявил Ракитин.

При этом автоэксперт отметил, что кузовные подержанные детали использовать можно. «Если они нормально выглядят, если они не были биты, то почему нет? Главное, чтобы не стали ставить бывшие в употреблении вещи критически важной безопасности. Все остальное более-менее безболезненно», — подытожил он.

Ранее стало известно, что в 2023 году водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам.