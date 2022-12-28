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09:41, 28 декабря 2022Россия

Появились детали смерти главы российского поселка в ходе конфликта на совещании

Причиной смерти главы рабочего поселка Ванино Семенова стал инсульт

Фото: Пресс-служба администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино»

Совещание, во время которого скончался глава рабочего поселка Ванино в Хабаровском крае Андрей Семенов, шло конфликтно, все разговаривали на повышенных тонах. Об этом сообщает ТАСС.

В администрации поселка рассказали, что Семенову стало плохо, вызвали скорую, однако было слишком поздно. По предварительной информации, причиной смерти чиновника стал инсульт.

Исполнять обязанности главы поселка будет его заместитель. Днем в среду, 28 декабря, по этому поводу будут собирать депутатов.

Андрей Семенов родился 23 марта 1966 года в городе Свободном Амурской области. Главой рабочего поселка Ванино его избрали в декабре 2021 года. Перед назначением он свыше 23 лет проработал на руководящей должности в ПАО «Ростелеком» в городе Советская Гавань.

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Сергей Истомин
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