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11:34, 28 декабря 2022Россия

Российских депутатов попросили не хвастаться роскошью в соцсетях

РБК: российских депутатов попросили не материться и не хвастаться роскошью в соцсетях

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Депутатов попросили не материться и не хвастаться роскошью в социальных сетях. Это следует из разработанного партией «Единая Россия» кодекса позиционирования парламентариев. С документом ознакомились в РБК.

Всего в кодекс включили 11 пунктов. Согласно некоторым из них, депутатам Госдумы не следует делать посты в соцсетях «в неадекватном состоянии», а также публиковать фотографии предметов роскоши и экзотических путешествий.

Кроме того, российских парламентариев призвали не нарушать уставные этические нормы партии делом, словом, текстом, а также
соотносить свою позицию и высказывания с базовыми уставными ценностями партии.

Помимо этого депутатам не нужно торопиться с реакцией в личных соцсетях и комментариях для СМИ. «Категорически не рекомендовано комментировать международную повестку, военные и внутренние конфликты в других странах без плановых предварительных установок или до озвучивания официальной позиции МИДа, также комментарии не должны противоречить позиции государства», — говорится в предложенном единороссами кодексе.

Также депутатам посоветовали не комментировать специальные профильные вопросы без консультаций с экспертами и партнерами. При возможном резонансе в СМИ из-за той или иной темы парламентариям важно принести извинения.

В «Единой России» пока официально не комментировали этот кодекс.

До этого спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин предложил повысить зарплаты высокопоставленным депутатам.

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Анна Щербакова
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