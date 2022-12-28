Эксперты «Диалога» зафиксировали рост качества работы органов власти в интернете

В 2020 году команда автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог» разработала методику и критерии оценки федеральных министерств и ведомств по работе в интернете, которые согласованы правительством Российской Федерации. Настоящий рейтинг за третий-четвертый кварталы 2022 года является четвертым по счету.

Всего в оценке приняло участие 51 федеральный орган исполнительной власти (ФОИВ) и 2 государственных внебюджетных фонда. Лидеры рейтинга: Росмолодежь (1 место), Минпросвещения России (2 место), Роспотребнадзор (3 место). В ТОП-10 также вошли: Минфин России, Минобрнауки России, ФТС России, Минэкономразвития России, Минкультуры России, Росстат, Минздрав России.

Средняя оценка работы федеральных органов власти в интернете составила 58/100 баллов. Победитель рейтинга Росмолодежь поднялся с 3-ей ступени предыдущего рейтинга, улучшив свои предыдущие результаты на 6 баллов. Лидером по динамике роста стал Росстат, который переместился с 42 места в рейтинге на 9-ю строчку. Высокую динамику показал Минфин России, который переместился с 16 на 4-ю позицию в списке.

Оценка работы органов власти в интернете проводится по 14 блокам критериев. Среди основных: представленность ФОИВ в социальных медиа, активность аудитории, качество контента, планирование контентной политики и специальные проекты в интернете.

Особое внимание в этом текущем рейтинге было уделено работе с комментариями как ключевому инструменту получения обратной связи о работе органов власти от граждан. «Этот критерий имеет существенный вес в итоговой оценке. Оценивался сам факт наличия открытых комментариев, содержательность и оперативность ответов на вопросы граждан. Новым критерием этого рейтинга стало условие наличия верификации официальных пабликов ФОИВ», — отметила Юлия Полетаева, заместитель генерального директора АНО «Диалог».

Одним из лидером рейтинга по работе с комментариями стала Федеральная антимонопольная служба. Она получила 100 баллов по этому критерию, хотя и не попала в топ-10, заняв 13-ю строчку. Сотрудники ведомства подходят к работе с комментариями системно и ведут внутренний официальный реестр таких обращений. Без внимания не остаются самые сложные вопросы и комментарии граждан. В социальных сетях Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на профильные вопросы отвечают и другие организации, например, «Мосэнергосбыт» отвечали на вопрос граждан о тарифах.

Партнерство и совместная работа стали ключевым трендом, отмеченным в ходе текущей оценки. Лидер рейтинга Росмолодежь совместно с Минцифры России запустили сервис «Навигатор возможностей» для молодежи на Госуслугах. С его помощью можно получить информацию об актуальных событиях: найти концерт или выставку, записаться на обучение, попасть на стажировку и многое другое. С проектом за 3 месяца уже познакомилось более 1,9 миллиона молодых людей.

Еще один проект удачного партнерства в диджитал это партнерский проект «Путь в IT.Спринт» Минобрнауки России и GeekBrains. Программа подготовки для студентов любых вузов, возрастов, форм и программ обучения открывает возможность бесплатно получить навыки программирования для тех, кто хочет попробовать себя в IT. Охват информационной кампании по продвижению проекта составил более 4 миллионов интернет-пользователей.

«Совокупная аудитория государственных пабликов только на площадках ВКонтакте и Одноклассники составляет более 6,6 миллиона пользователей. Рейтинг ФОИВ по работе в интернете за третий-четвертый кварталы 2022 года показал стабильную динамику роста качества работы ФОИВ в интернете. Совместно с правительством Российской Федерации будем и далее работать над сохранением этого тренда», — резюмировала Юлия Полетаева.

