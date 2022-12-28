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23:01, 28 декабря 2022Россия

В России утвердили единую программу дошкольного образования

Минпросвещения РФ утвердило единую федеральную программу дошкольного образования
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: MosSobyanin/ Globallookpress.com

Министерство просвещения России утвердило единую федеральную программу дошкольного образования, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что программа позволит создать единое образовательное пространство для всей страны. Также определяются стандартизированные объем и содержание дошкольного образования.

Согласно документу, единая программа позволит сформировать у детей основы гражданской и культурной идентичности, приобщить их к традиционным духовно-нравственным ценностям. Также она даст возможность создать качественные условия дошкольного образования от рождения до поступления в школу вне зависимости от места проживания.

Ранее Минпросвещения России утвердило программу школьного образования, в которой появится начальная военная подготовка в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Кроме того, новые школьные программы внесут изменения в учебники истории, в которых появится блок о специальной военной операции России на Украине (СВО).

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Марина Совина
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