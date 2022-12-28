Украина начнет разработку ударных беспилотников

Глава Минцифры Украины Федоров заявил о разработке в стране ударных беспилотников

Глава Минцифры Украины Михаил Федоров рассказал, что в настоящее время у украинских военных имеется большое количество разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), поэтому планируется начать разработку ударных дронов, целью которых могут быть как наземные, так и воздушные цели, сообщает Associated Press.

«Теперь, когда мы более или менее оснащены разведывательными дронами, следующим этапом станут ударные дроны», — заявил он, пояснив, что речь идет как о взрывающихся беспилотниках, так и о тех, у которых будет возможность поражать цели на высоте от трех до десяти километров.

По его словам, ситуация с дронами должна кардинально измениться в феврале-марте 2023 года.

Ранее Федоров вспомнил, как на коленях выпрашивал у американского миллиардера Илона Маска системы спутникового интернета Starlink для Киева. По словам главы ведомства, обращаясь к предпринимателю, он обещал ему мировой рекорд.