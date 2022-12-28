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20:30, 28 декабря 2022Бывший СССР

Глава Минцифры Украины рассказал о выпрашивании «на коленях» Starlink у Маска

Глава Минцифры Украины Федоров рассказал, что умолял Starlink начать работу в стране

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Глава Минцифры Украины Михаил Федоров в интервью Associated Press вспомнил, как «на коленях» выпрашивал у американского миллиардера Илона Маска системы спутникового интернета Starlink для Киева.

По словам главы ведомства, обращаясь к предпринимателю, он обещал ему мировой рекорд.

«Я просто на коленях стоял, умолял их начать работу на Украине, пообещал, что мы установим мировой рекорд», — рассказал он, подчеркнув важность для военных и гражданских задач предоставленных стране систем. В этой связи Федоров отметил, что спутниковые терминалы, которые подключены к генераторам, гарантируют продолжение работы системы связи при блэкауте.

Ранее стало известно, что Киев достиг соглашения с компанией Маска SpaceX о предоставлении ему нескольких тысяч антенн для спутникового интернета Starlink.

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Варвара Кошечкина
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