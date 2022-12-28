В Госдуме высказались о признании уехавших россиян иноагентами

Депутат Журова: к признанию уехавших россиян иноагентами нужно подходить выборочно

К признанию уехавших россиян иноагентами нужно подходить выборочно, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она предложила не спешить объявлять всех покинувших страну граждан иностранными агентами.

Ранее член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Николай Брыкин предложил признавать «трусов-перебежчиков» и «предателей Родины» иноагентами. Брыкин отметил, что некоторые из этих граждан продолжают получать деньги в России и «вытягивать их из нашей экономики». По его словам, «буквально каждый житель России задается вопросом: что же будет с этими позорниками дальше?».

Главное, чтобы всех не ровняли под одну гребенку. У нас бывает такое, к сожалению Светлана Журова депутат Госдумы

«У людей могли быть другие обстоятельства, по которым они уехали, и со спецоперацией они могут быть не связаны в принципе. Поэтому, когда говорят о всех уехавших, возникают вопросы: как они уехали, зачем, что говорили. Должна быть выборочная история», — заявила Журова.

Депутат отметила, что у покинувших страну россиян могли быть такие причины, как бизнес, лечение и семейные обстоятельства.

«Если человек, который уехал, жестко критикует Россию, тогда это одно дело. А если человек уехал по объективным обстоятельствам, как он потом это будет объяснять? Решение [о признании иноагентом] следует принимать из совокупности факторов. Я бы была поаккуратнее», — добавила она.

Мы просто разозлим наших соотечественников, у которых были обстоятельства и причины, не связанные с СВО. Вот такого не хотелось бы. Есть люди, которые сейчас возвращаются, потому что уезжали заниматься бизнесом, а бизнес не получится. Разные истории Светлана Журова депутат Госдумы

Госдума 20 декабря приняла в третьем, заключительном чтении закон о наказании для иностранных агентов по одной статье Кодекса административных правонарушений (КоАП). Закон объединит в одну статью такие составы административных правонарушений, как несоблюдение ограничений в связи со статусом иноагента, осуществление деятельности иноагента без соответствующего статуса, распространение материалов без пометки.