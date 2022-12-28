В Калининграде создадут туристический кластер на старинном крепостном валу

Крепостной Литовский вал станет основой для культурно-туристического кластера Калининграда

Крепостной Литовский вал в Калининграде станет основой для большого культурно-туристического кластера. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря губернатора Калининграда Дмитрия Лыскова, совет по культуре решил создать на основе старинного крепостного сооружения туристический кластер — в проект концепции реконструкции старинного Литовского вала войдет не только сам вал высотою до 15 метров, но также и равелины, бастионы, потерны, ручей с плотинами, старинные городские ворота и жилые дома. Кроме того, будет отремонтированы дороги, сделаны велодорожки, тротуары и освещение.

Отмечалось, что сообщество архитекторов предложило варианты обустройства территории рядом с бастионом «Обертайх», а также Музеем янтаря в крепостном сооружении башня Дона. В бастион «Литва» перевезут экспозицию «Лодейный двор» с Фридрихсбургских ворот, а еще он станет конечной точкой водной экскурсии по реке Преголя на тему городских мостов.

«Реализация данного проекта позволит создать в Калининграде еще одну довольно протяженную территорию не только для привлечения туристов, но и отдыха горожан. На сегодня подробных мест, где было бы сосредоточено такое количество интересных памятников истории, в городе фактически нет», — считает Лысков.

Ранее в октябре жителям Калининграда предложили поучаствовать в создании розария и посадить свой цветок на Площади роз на острове Канта. Ухаживать за растением будут садовники, однако владелец растения также сможет приглядывать за цветком в любое время.