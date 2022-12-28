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09:19, 28 декабря 2022Бывший СССР

В Казахстане 19 вагонов сошли с рельсов

В Карагандинской области Казахстана 19 вагонов сошли с рельсов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Карагандинской области произошел сход с рельсов 19 вагонов грузового поезда, сообщается на сайте национальной компании «Казахстанские железные дороги».

По предварительным данным, сход на станции «Карабас» на участке «Караганда-Акадыр» произошел из-за заклинивания колесной пары первого зерновоза, который принадлежит частному собственнику. Пострадавших нет.

Движение поездов на данном участке организовано по соседнему пути, задержаны два пассажирских поезда. Для расследования случившегося создана специальная комиссия. Кроме того, в настоящее время три восстановительных поезда ликвидируют последствия схода.

Ранее в пригороде Барселоны произошло столкновение двух поездов. В результате аварии 155 человек получили легкие ранения, трое пассажиров были госпитализированы.

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Варвара Кошечкина
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