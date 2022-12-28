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12:52, 28 декабря 2022Мир

Косово закрыло крупнейший КПП на выезде в Сербию

Reuters: Косово закрыло КПП «Мердаре» на выезде в Сербию

Фото: Florion Goga / Reuters

Власти непризнанного Косово закрыли крупнейший контрольно-пропускной пункт (КПП) «Мердаре» на выезде в Сербию. Об этом пишет агентство Reuters.

Сообщается, что на данный момент остаются только три КПП на выезде в центральную Сербию. Приштина призвала оставшихся в Сербии граждан Косово возвращаться через оставшиеся КПП или через Северную Македонию.

Ранее Сербия начала возводить новые блокпосты из груженных грузовиков в Митровице на севере Косово.

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В ночь на 26 декабря спецназ косовской полиции обстрелял сербов на баррикадах. Одновременно с этим послы Великобритании, Германии, Италии, США и Франции потребовали от президента Сербии Александра Вучича добиться разбора баррикад. Они пригрозили, что в противном случае закроют глаза на попытки Приштины «самостоятельно разобраться с ситуацией».

17 декабря контингент НАТО в Косово и Метохии усилил патрулирование и свое присутствие на севере Косово из-за складывающейся в регионе ситуации.

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Глеб Бажуткин
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