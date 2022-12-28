В Турции сообщили о задержании готовивших теракты курдских боевиков

Глава МВД Турции заявил о задержании курдских боевиков, готовивших теракты

Готовивших теракты пятерых членов курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG/РКК), признанных Анкарой террористическими группировками, задержали на востоке Турции. Об этом сообщил глава МВД Сулейман Сойлу, его цитирует агентство Anadolu.

Глава ведомства указал, что сотрудники сил безопасности зафиксировали в провинции Ван террористическую ячейку, за которой длительное время велись наблюдения. «Приказ о проведении теракта поступил из-за границы, в частности из иранского региона Келереш», — заявил он.