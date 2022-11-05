Глава МИД Швеции заявил, что Стокгольм больше не поддерживает курдских ополченцев в Сирии

Швеция пошла навстречу Турции по вопросу курдских ополченцев. Об этом рассказал глава шведского МИД Тобиас Билльстрем, передает Sveriges Radio.

Политик заявил, что Стокгольм больше не поддерживает безоговорочно курдских ополченцев в Сирии, а именно «Отряд народной самообороны» (YPG) и партию «Демократический союз» (PYD). По его словам, Швеции необходимы хорошие отношения с Анкарой, поэтому важно соблюдать дистанцию с этими курдскими организациями.

«Есть тесные контакты между этими организациями и Рабочей партией Курдистана, которая находится в списках ЕС террористических организаций. Нам важно, чтобы не существовало двусмысленных контактов [с ними со стороны королевства]», — объяснил он.