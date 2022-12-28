Россия продлила сроки действия сертификатов летной годности зарубежных самолетов

Правительство РФ продлило сроки действия сертификатов летной годности зарубежных самолетов

Правительство России продлило сроки действия сертификатов летной годности зарубежных самолетов до конца 2023 года, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В случае, если сроки действия сертификатов, выданных Федеральным агентством воздушного транспорта, заканчиваются с период с 1 марта по 31 декабря 2022 года, их действие продлено до 31 декабря 2023 года.

Сроки проведения проверок инструментов и оборудования иностранного производства, указанные в документации по эксплуатации гражданских самолетов, переносятся на период после 31 декабря.

После начала спецоперации на Украине ряд зарубежных компаний, в том числе Boeing и Airbus , отказались от технической поддержки самолетов российских перевозчиков. На этом фоне авиакомпаниям разрешили обслуживать авиатехнику силами третьих лиц на базе выданной ранее иностранными регуляторами документации.

Правительство продлило срок действия сертификатов летной годности иностранных судов до конца 2022 года, а срок выдачи сертификата разработчика (позволяющего проводить техобслуживание) ограничило месяцем. Однако уже к концу марта стало известно, что отечественным перевозчикам пришлось приземлить 246 самолетов Airbus и Boeing в 30 крупнейших аэропортах.

