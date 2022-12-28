Кремль ответил на вопрос об изменении формата новогоднего обращения Путина

Песков заявил, что изменений формата новогоднего обращения Путина не планируется

Изменений формата традиционного новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам не планируется. Об этом в среду, 28 декабря, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы никогда не рассказываем, как и когда записывается новогоднее поздравление президента, могу лишь сказать, что президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с наступающим Новым годом», — сказал представитель Кремля.

По его словам, каждое новогоднее обращение главы государства к россиянам несет «отпечаток ушедшего года», а также содержит основные посылы на начинающийся год. Кроме того, добавил пресс-секретарь, замена интерьера обращения также не планируется.

В новогоднем обращении в конце 2021 года Путин пожелал россиянам крепкого здоровья и успехов в разных областях, а также выразил поддержку тем, кто потерял близких людей из-за пандемии коронавируса. Помимо этого, президент назвал повышение благосостояния и качества жизни граждан главной целью российских властей на 2022 год.