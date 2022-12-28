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15:20, 28 декабря 2022Экономика

Названа стоимость приготовления салата оливье в 2022 году

«СберМаркет»: приготовление салата оливье в 2022 году обойдется в среднем в 406 рублей

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Ингредиенты для приготовления шести порций традиционного новогоднего салата оливье в 2022 году обойдутся россиянам в среднем в 406 рублей. Такую сумму назвал «Известиям» сервис «СберМаркет».

В рецепт по такой цене войдут 800 граммов картофеля, 300 граммов вареной колбасы, 200 граммов моркови, шесть куриных яиц, 300 граммов соленых огурцов, 75 граммов репчатого лука, 120 граммов консервированного горошка и 200 миллилитров майонеза для заправки. Аналогичный объем салата с курицей вместо колбасы будет стоить в среднем 385 рублей, а с добавлением в оливье креветок и авокадо вместо колбасы и картошки цена салата вырастет до 1464 рублей.

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Спрос на основные ингредиенты для оливье в России вырос еще в ноябре. Тогда приготовление салата по классическому советскому рецепту (с вареной колбасой) на четыре порции в среднем оценивалось в 375 рублей.

По сравнению с прошлым годом цены на продукты, необходимые для приготовления традиционных салатов на Новый год, выросли на несколько процентов. Так, по состоянию на начало декабря средний чек популярного на новогоднем столе у россиян крабового салата за год увеличился на десять процентов. В итоге салат обойдется потребителям в 290,02 рубля. Выросла также стоимость приготовления салата мимоза. Продукты для нее обойдутся в 344,6 рубля, что на восемь процентов больше, чем в 2021 году.

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Мария Грушко
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