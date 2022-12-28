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20:08, 28 декабря 2022Россия

Охранник Ельцина назвал его склонным к суициду психопатом

Охранник Ельцина Коржаков заявил, что его шеф был склонным к суициду психопатом
Александр Коржаков

Александр Коржаков. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Первый президент России Борис Ельцин был склонным к суициду психопатом. Об этом заявил его бывший охранник и глава службы безопасности Александр Коржаков. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале «RTVI Развлечения».

По словам Коржакова, Ельцин устраивал несколько «сцен», во время которых угрожал покончить с собой.

Он вообще был склонен к суициду. Это же характер, психика. Он мог и с ума сходить (...), и запираться

Александр Коржаков

При этом бывший глава службы безопасности Ельцина предположил, что президент не сделал этого лишь потому, что не знал, как обращаться с пистолетом.

«Ельцин однажды решил устроить очередную сцену, когда (...) достал пистолет (...) я так понял, он им и пользоваться-то и не умел», — рассказал Коржаков.

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Александр Коржаков был личным охранником Ельцина, а с 1991 по 1996 год возглавлял его службу безопасности. В марте 1996-го он вошел в предвыборный штаб президента, но уже летом его уволили со всех постов после того, как служба безопасности главы государства задержала на выходе из Кремля двух политтехнологов с «коробкой из-под ксерокса», в которой лежали 538 тысяч долларов. О периоде своей работы с первым президентом России Коржаков написал книгу «Борис Ельцин: от рассвета до заката».

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Марк Леонов
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