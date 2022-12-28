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02:40, 28 декабря 2022Россия

В России резко вырос спрос на психологическую помощь

«Ъ»: спрос на психологическую помощь в России вырос в 2022 году на 62,87 процента

Фото: Francisco Moreno / Unsplash

В России резко вырос спрос на психологическую помощь. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-школы психологических профессий «Психодемия», сервиса по подбору психологов Alter и ресурса HeadHunter, пишет «Коммерсантъ».

В текущем году потребность в психологах среди россиян выросла по сравнению с 2021-м на 62,87 процента.

Авторы сообщили также о возросшем в несколько раз спросе на корпоративную психологическую помощь. По словам исследователей, такие показатели связаны с политическими событиями и естественным ростом популярности психологической помощи.

Также сообщается, что в 2021-м и 2022 году всплески спроса на услуги психологов были отмечены в марте и в октябре—ноябре. Авторы исследования объяснили, что что это отчасти связано с сезонностью подобных обращений.

Ранее психолог Наталья Наумова сообщила, что отсутствие желания праздновать Новый год может быть связано как с личностными особенностями человека, так и с проблемами со здоровьем. По ее словам, среди подобных нарушений могут быть эндокринные нарушения. Она подчеркнула, что нежелание праздновать Новый год иногда вызвано и проблемами с социализацией: порой такой человек может терять чувство безопасности даже в компании знакомых.

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Марина Совина
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