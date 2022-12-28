Financial Express: Россия и Индия провели первые сделки в рупиях

Российские компании провели несколько сделок в рупиях с индийской стороной, пишет Financial Express (FE) со ссылкой на источник.

Эти соглашения стали первыми с момента рекомендации Резервного банка Индии (RBI) в июле по содействию в проведении таких транзакций. В настоящее время в Индии открыто не менее 18 счетов «востро» (счета зарубежных юрлиц, которые ведутся от имени местной финансовой организации — прим. «Ленты.ру») для облегчения торговли в рупиях не только с Россией, но также со Шри-Ланкой и Маврикием.

Развитие расчетов в рупиях может поспособствовать увеличению индийского экспорта в Россию, который рухнул на 16 процентов (до 1,6 миллиарда долларов) в октябре из-за задержки платежей, отмечает издание.

Россия и Индия принципиально уходят от доллара и евро во взаимной торговле, заявил ранее директор второго департамента МИД России Замир Кабулов. «Индия пока у нас покупает больше чем, продает, больше чем в пять раз. Специалисты над этим работают, ищут разумный компромисс», — отметил дипломат.

В начале декабря стало известно, что от пяти до шести российских банков получили разрешение на открытие счетов в банках Индии в рупиях для проведения торговых операций.