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10:31, 28 декабря 2022Моя страна

В Казанском Кремле откроется выставка «Серебро за меха»

В Казани откроется выставка, приуроченная к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

30 декабря в выставочных залах Присутственных мест «Казанского Кремля» откроется выставка «Серебро за меха», приуроченная к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Республики Татарстан.

В экспозиции представлены 142 уникальных предмета, большая часть из которых будет впервые показана публике. Среди экспонатов — шедевры средневековой торевтики и ювелирного искусства, сосуды из собрания Государственного Эрмитажа и средневековое художественное серебро из коллекции Фонда Марджани. В таком объеме экспонаты коллекции Фонда Марджани никогда ранее не выставлялись.

Гости впервые увидят ряд шедевров средневековой торевтики и ювелирного искусства. Некоторые экспонаты представляют огромную ценность и являются памятниками декоративно-прикладного искусства средневековой Евразии. Идеи и художественные традиции людей мехового пути нашли свое воплощение не только в благородных металлах, но и тканях, парадной керамике и прочих бытовых предметах, также представленных на выставке.

Ранее в Казани прошла выставка «Сокровища Приобья», посвященная уникальным ювелирным изделиям эпохи средневековья. Одним из самых ярких экспонатов выставки стала чаша со сценой полета Александра Македонского, изготовленная на территории Византии.

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Алина Гончарова
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