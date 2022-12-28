Китай потребовал от Японии разорвать отношения с Тайванем

Представитель МИД КНР призвал Японию прекратить официальные связи с Тайванем

Китай считает, что Япония должна соблюдать политические договоренности, а потому — прекратить официальные связи с островом Тайвань. С таким требованием выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, цитату приводит ТАСС.

При этом дипломат не уточнил, какие именно документы считает основанием для разрыва отношений между Японией и Тайванем. «Любые попытки сепаратистских сил Тайваня искать поддержку за рубежом обречены на провал», — заявил Ван Вэньбинь.

Кроме того, Пекин возмутился визитом членов японского парламента, начавшимся 26 декабря. Ван Вэньбинь призвал Японию следовать принципу «одного Китая» и «не посылать ложные сигналы сепаратистским силам» на острове.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, власти КНР при этом не признают независимость острова.