Популярные у российских детей игрушки сняли с продажи

Роскачество сообщило, что российские интернет-магазины сняли с продажи игрушки Хагги Вагги

Роскачество сообщило, что российские интернет-магазины и маркетплейсы сняли с продажи популярные у российских детей игрушки Хагги Вагги после обнаружения в них опасного химического вещества. Об этом сообщило агентство «Прайм».

В ведомстве отметили, что карточки товаров с игрушками удалили с крупных маркетплейсов и вывели из интернет-магазинов. Также сеть детских магазинов «Детский мир» запросила у производителей результаты повторных испытаний — без такого подтверждения новые поставки будут блокироваться.

Ранее замглавы Роскачества Елена Саратцева сообщила о том, что популярные игрушки в виде Хагги Вагги и его друзей содержат опасный для здоровья фенол, однако не наносят вреда психике детей. При регулярном контакте с такой игрушкой ребенок может стать сонливым, у него могут появиться головные боли, головокружение.